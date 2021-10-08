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محمد صلاح يغادر ملعب برج العرب وسط حراسة مشددة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو

سارع فردان من أفراد الأمن المتواجدين لتأمين مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضد المنتخب الليبي، لحراسة محمد صلاح نجم الفراعنة، عقب نهاية المباراة.

جاء خروج صلاح وسط حراسة من الأمن عقب نهاية اللقاء، بناءً على تعليمات من الاتحاد المصري، حتى لا يتكرر المشهد الذي حدث بعد لقاء المنتخب وجزر القمر في مارس الماضي.

وكان عدد من الأشخاص قد اندفعوا نحو صلاح بعد لقاء جزر القمر، من أجل التقاط الصور معه ومصافحته، وهو ما أثار ضيق اللاعب وليفربول الإنجليزي.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على ليبيا بهدف دون رد سجله عمر مرموش بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من اللقاء.

ونجح منتخب مصر في رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة، عن المنتخب الليبي صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط، وتنتظرهم مباراة في ليبيا يوم الإثنين المقبل.

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