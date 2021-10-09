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أنغام تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:45 ص
انغام
انغام
آيه عبد العزيز
شاركت الفنانة أنغام متابعيها صورة بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت أنغام باطلالة جذابة مرتدية فستانا اوف شولدر منقوشا بالورد، تاركة شعرها القصير منسدلًا علي كتفيها، مع ميك اب رقيق.

كتبت أنغام علي الصورة معلقة :"من قلبي بقول بتمنى هنايا يطول ويطول تفضل فرحة بداياتنا تعيش على طول، على طول️".

أحيت النجمة أنغام، حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

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