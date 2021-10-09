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ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:27 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، الفوز أمام نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

بينما فاز منتخب أنجولا، أمام نظيره الجابون، بثلاثية مقابل هدف، مساء أمس الجمعة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم، كالتالي:

1- مصر برصيد 7 نقاط
2- ليبيا برصيد 6 نقاط
3- أنجولا برصيد 3 نقاط
4- الجابون برصيد نقطة واحدة

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