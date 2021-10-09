وفد أمريكي يلتقي مع طالبان في أول محادثات رفيعة المستوى منذ الانسحاب

قال اثنان من كبار المسؤولين بالإدارة لرويترز إن وفدا أمريكيا سيلتقي مع كبار ممثلي طالبان في الدوحة يومي السبت والأحد في أول اجتماع مباشر لهم على مستوى رفيع منذ أن سحبت واشنطن قواتها من أفغانستان وسيطرت الجماعة المتشددة على البلاد..





وقال المسؤولون إن الوفد الأمريكي رفيع المستوى سيضم مسؤولين من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجتمع المخابرات الأمريكية، وسيضغط على طالبان لضمان استمرار المرور الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان والإفراج عن المواطن الأمريكي المختطف مارك فريريتش..





وستكون الأولوية القصوى الأخرى هي إلزام طالبان بالتزامها بأنها لن تسمح لأفغانستان بأن تصبح مرة أخرى مرتعًا للقاعدة أو غيرهم من المتطرفين بينما تضغط على المجموعة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية حيث تواجه البلاد احتمالية "شديدة حقًا". وقال مسؤولون أميركيون إنه ربما يكون من المستحيل منع "الانكماش الاقتصادي".





ولن يكون الممثل الخاص للولايات المتحدة زلماي خليل زاد، الذي يقود منذ سنوات الحوار الأمريكي مع طالبان وكان شخصية رئيسية في محادثات السلام مع الحركة، جزءًا من الوفد. وسيضم الفريق الأمريكي نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية توم ويست بالإضافة إلى سارة تشارلز المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقال مسؤولون إنه من جانب طالبان، سيحضر مسؤولون حكوميون.





وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذا الاجتماع هو استمرار للالتزامات البراغماتية مع طالبان التي أجريناها بشأن مسائل ذات أهمية وطنية حيوية". واضاف المسؤول "هذا الاجتماع لا يتعلق بمنح الاعتراف أو إضفاء الشرعية. ما زلنا واضحين أن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال تصرفات طالبان نفسها. إنهم بحاجة إلى إنشاء سجل إنجازات مستدام".





وبلغ احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان، الذي استمر عقدين من الزمان، ذروته في جسر جوي منظم على عجل في أغسطس شهد إجلاء أكثر من 124 ألف مدني بينهم أميركيون وأفغان وآخرون مع تولي طالبان زمام الأمور. لكن تركوا الآلاف من الأفغان الآخرين المتحالفين مع الولايات المتحدة والمعرضين لخطر اضطهاد طالبان وراءهم.





تكافح واشنطن ودول غربية أخرى مع خيارات صعبة بينما تلوح أزمة إنسانية حادة في أفق أفغانستان. إنهم يحاولون صياغة كيفية التعامل مع طالبان دون منحها الشرعية التي تسعى إليها مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد. وبدأ العديد من الأفغان في بيع ممتلكاتهم لدفع ثمن الطعام الذي يزداد ندرة.



