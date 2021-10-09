الصين تضغط على الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية

قالت الصين، اليوم السبت، إنها ضغطت على الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية في المحادثات بين كبار مسؤولي التجارة في البلدين والتي تعتبرها واشنطن اختبارًا للمشاركة الثنائية بين أكبر اقتصادات العالم.





تأتي المحادثات الافتراضية بين الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي عقب إعلان تاي يوم الاثنين أنها ستسعى إلى محادثات "صريحة" وتحمل الصين على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي تفاوض عليه الرئيس السابق دونالد ترامب.





وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عقب المحادثات التي عقدت يوم الجمعة بتوقيت واشنطن إن "الجانب الصيني تفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات وأوضح موقفه من نموذج التنمية الاقتصادية للصين والسياسات الصناعية". وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تاي كان يعتزم استخدام المكالمة، وهي الثانية بين الاثنين، لاختبار ما إذا كانت المشاركة الثنائية يمكن أن تعالج شكاوى الولايات المتحدة بشأن ممارسات التجارة والدعم في بكين.





وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن "السفير تاي ونائب رئيس مجلس الدولة ليو استعرضوا تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفقا على أن يتشاور الجانبان بشأن بعض القضايا العالقة". وقالت شينخوا ان الجانبين "اعربا عن مخاوفهما الجوهرية واتفقا على حل المخاوف المعقولة للاخر من خلال التشاور".





واتفق الجانبان على مواصلة التواصل بنهج متساو واحترام متبادل، وتهيئة الظروف لتنمية صحية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعافي الاقتصاد العالمي.









في إيجاز قبل المكالمة، قال مسؤول كبير في مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تاي سيعطي ليو تقييمًا لأداء الصين في تنفيذ صفقة المرحلة الأولى، بما في ذلك المشتريات الموعودة للسلع الأمريكية التي لا تحقق الأهداف. كما أنها ستثير مخاوف بشأن ممارسات الصين الاقتصادية "غير السوقية".





وقال المسؤول "نحن ندرك أن بكين صريحة بشكل متزايد بأنها تضاعف من نهجها الاستبدادي المرتكز على الدولة وتقاوم معالجة مخاوفنا الهيكلية.. لذلك سوف يستمر تركيزنا الأساسي على بناء المرونة والقدرة التنافسية، وتنويع الأسواق، والحد من تأثير ممارسات بكين الضارة."



