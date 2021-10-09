تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا





اثنى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على لاعبيه بالفوز على المنتخب الليبي بهدف واحد مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما يوم أمس الجمعة على ملعب برج العرب.





تعليق كيروش بعد الفوز على ليبيا





وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال كيروش أن العظمة دائمًا تتحقق بشخصية الفريق وفخور بمستوى اللاعبين.





وقاد كيروش الفراعنة للفوز في أولى تجاربه الرسمية مع منتخب مصر بهدف عمر مرموش في الظهور الأول له مع الفراعنة.





ورفع المنتخب المصري رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى النقطة السابعة فيما توقف رصيد المنتخب الليبي عند النقطة السادسة في المركز الثاني.