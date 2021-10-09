القبض على المتهم بإنشاء شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص بالبحيرة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



و عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم إستهدافه حيث تم ضبطه وبتفتيش محل إقامته عُثر على (كمية من الأجهزة والمعدات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه غير المشروع).



و بمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.