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أحمد التهامي للشناوي : سد مصر الحصين

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:12 م
أحمد التهامي ومحمد الشناوي
أحمد التهامي ومحمد الشناوي
نادين نجدي

حرص الفنان أحمد التهامي على تهنئة منتخب مصر، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد التهامي صورة له برفقة حارسي مرمى منتخب مصر "الشناوي وعصام الحضري"،، وعلق عليها قائلًا:" سد مصر الحصين..مبروك منتخبنا الوطني...كل التوفيق بإذن الله في ماتش الذهاب 11 أكتوبر ".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي فيلم" زنزانة7"، بطولة أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، نضال الشافعي، مدحت تيخا، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن إخراج إبرام نشأت.

الكلمات المفتاحية

مصر ماتش كورة فن الشناوي الحضري احمد التهامي

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