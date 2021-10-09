رئيس جامعة طنطا: مصلحة الطلاب والحفاظ على صحتهم له أهمية قصوى (فيديو)

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة لديها خبرة مكتسبة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا، موضحًا أن مصلحة الطلاب والحفاظ على صحتهم له أهمية قصوى بالنسبة لهم.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه يتم الاخذ في الاعتبار تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم وعدم التواجد بأعداد كبيرة في أي قاعة أو معمل، وارتداء الكمامة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الكليات والقاعات.



وتابع رئيس جامعة طنطا، أن هناك حملة كبيرة تم البدء بتنفيذها منذ فترة خاصة بتطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لافتًا إلى أنه تم تطعيم 70% من أعضاء هيئة التدريس، ولكن نسب التطعيم بين الطلاب ليست كبيرة، موضحًا أن الطلاب الجدد لم يستكملوا أوراقهم والكشف الطبي إلا بعد الحصول على اللقاح، بينما الطلاب القدامى تم تخصيص نقاط للتطعيم بكل كلية بالإضافة لوحدة مركزية على مستوى الجامعة بمجمع الطلاب يمكن أن تقدم التطعيم لأكثر من 2000 طالب يوميًا، وهناك إقبال كبير من الطلاب على التطعيم.

