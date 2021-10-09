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تعرف على تطورات أزمة أجايي مع الأهلي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:29 م
اجايي
اجايي
محمد جمال
شهدت الفترة الماضية أزمة بين جونيور أجاي المهاجم النيجيري والنادي الأهلي بعدما قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق رحيل اللاعب عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعرف على تطورات أزمة أجايي مع الأهلي
ووضع النادي الأهلي المهاجم النيجيري جونيور أجاي على قائمة الانتظار وتم رفع اسمه من القائمة الخاصة بالفريق للموسم المقبل، ليقوم اللاعب بشكوي الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ويطالب بالحصول على 900 ألف دولار نسبة الموسم الاخير ويرفض حل التقسيط مع النادي الأهلي.

تطورات أزمة أجايي مع الأهلي
وقام النادي الأهلي بالتواصل مع محامي النادي من أجل أن يقدم توصيات لأزمة أجاي حتي لا يكون هناك أى ضرر على الفريق، وبالفعل طالب محامي النادي أن يقوم الأهلي بانتظام مستحقات جونيور أجاي والدفع فى مواعيدها بجانب التدريب مع الفريق حتي لا يستند اللاعب على اى منهما فى شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

جونيور اجايي الاهلي اجايي

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