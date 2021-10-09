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تعادل قاتل للسودان أمام غينيا بتصفيات المونديال

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:00 م
السودان
السودان
وكالات
خيم التعادل (2-2) على مباراة منتخب غينيا مع نظيره السوداني، اليوم السبت، في مدينة أغادير المغربية ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث مقابل نقطتين للسودان في المركز الرابع.

وتقدم جوزيه كانتي بهدف لغينيا في الدقيقة 48 ثم أدرك أحمد محمود التعادل للسودان في الدقيقة 64.

وأضاف محمد بايو الهدف الثاني لغينيا في الدقيقة 67، لكن قبل دقيقتين فقط من النهاية خطف أمير كمال هدف التعادل للسودان.

الكلمات المفتاحية

غينيا السودان

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