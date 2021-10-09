لهذا السبب وفاء عامر في شقة جاردن سيتي

تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير مشاهدها في مسلسل "زي القمر" حكاية "إن كبر أبنك" اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر، فى ديكور شقة بحى جاردن سيتى ومن المقرر عرضة على قناة cbc وهو من تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.







تدور حكاية "إن كبر أبنك" في إطار حكاية عن سيدة تنفصل عن زوجها ويضطر أبنها السفر إلي الخارج وعندما يعود تجد أمامها عقل متفتح في أمور الحياة عكس العادات والدين.





مسلسل "زي القمر" حكاية "إن كبر أبنك" من بطولة بطولة وفاء عامر، وناصر سيف، وأميرة العايدي، وشريف الغريب.







ومن جانب أخر شتارك في تصوير فيلم "شريط 6" وهو من بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، خالد أنور، عمرو وهبة، طارق عبد العزيز، ومن تأليف محمود حمدان.