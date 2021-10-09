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مستقبل وطن يجمع نجوم الأهلي والزمالك السابقين في صورة تذكارية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
التقط نجوم فريقي الأهلي والزمالك السابقين، صورة تذكارية، جمعتهم خلال فعاليات ختام الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن لكرة القدم، وذلك بعد افتتاح فعاليات الحفل، بمباراة استعراضية خماسية بينهم، أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات الحزب، ومجلسي النواب والشيوخ.

وكان قد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، فعاليات ختام الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، وذلك في مباراة استعراضية خماسية بين قدامى فريقي الأهلي والزمالك، بمجمع صالات حسن مصطفى الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأت مساء اليوم، فعاليات ختام نهائي دوري مستقبل وطن، التي امتدت لشهرين، بعد منافسات شرسة، امتدت من المرحلة الأولى على مستوى الوحدات الحزبية، حتى الوصول للوحدات المركزية لكل محافظة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، وأشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب من مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات الرياضية، والعامة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه بينما يحصد وصيف البطولة جائزة مالية قيمتها ربع مليون جنيه فيما أستطاع فريق الإسماعيلية إقتناص الميدالية البرونزية.  

ويُعتبر دوري مستقبل وطن، أقوى التجمعات الرياضية الشبابية في مصر، والذي يُقام مساء اليوم السبت، على مجمع صالات حسن مصطفى.

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