الأهلي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة السلة

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية، التي استضافها نادي الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب على فريق الكويت الكويتي بنتيجة ٧٨-٦٦ في نهائي البطولة، ليحصل الفريق على اللقب ويحقق ثاني بطولات الموسم الحالي، بعد أن سبق له الفوز ببطولة منطقة القاهرة قبل عدة أيام.





أقيمت المباراة على صالة برج العرب، وبدأت بشكل قوي من جانب الفريقين، وشهدت أداءً مميزًا من ناحية التمركز الدفاعي وإنهاء الهجمات بشكل مميز، وظهر مايكل فاكوادي بمستوى مميز إلا أن الفترة الأولى انتهت بتقدم الفريق الكويتي بنتيجة ٢٣-20.





وقدم لاعبو رجال سلة الأهلي أداءً قويًّا في الفترة الثانية وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية، ولكن التقدم استمر للكويت الكويتي بنتيجة ٣٦-٣٥.

وشهدت الفترة الثالثة تفوقًا كبيرًا من لاعبي رجال سلة الأهلي، بعدما قدم إيهاب أمين أداءً مميزًا مع مايكل تومسون وعمر طارق، لتنتهي بتقدم الأهلي بنتيجة ٦٣-٤٩، ومع انطلاق الفترة الرابعة استمر الأداء القوي من اللاعبين وسجل عمر عزب ثلاثية مهمة عززت تقدم الفريق، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٧٨-٦٦ وحصوله على لقب البطولة.





وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.





ودخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.



