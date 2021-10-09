Advertisements

خبيرة تغذية تحذر من الوجبات السريعة: تضعف المناعة وتزيد الوزن (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كساب أحمد
أكدت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة إطعام الأطفال بشكل صحي من خلال إدخال الخضروات إلى الوجبات الرئيسية، والابتعاد عن الوجبات السريعة مثل المكرونات والبطاطس والمياه الغازية، لأن هذه الأمور تضعف المناعة، وتؤدي إلى اكتساب دهون عالية، لا يستطيع الجسم على حرقها، وتتحول إلى دهون كثيرة.

التغذية العلاجية 
 ولفتت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن خفض الوزن ممكن من خلال ضبط مواعيد الأكل، وتناول مواد عشبية تقلل الشهية مثل الألياف والقهوة الخضراء.

انخفاض الوزن 
 وأشارت إلى أن الرجل لديه كتلة عضلية أكبر من المرأة، ولذلك عملية التمثيل الغذائي لديه أعلى من المرأة، ولهذا ينخفض وزنه بشكل أسرع.

الكلمات المفتاحية

ضعف المناعة دعاء سهيل انخفاض الوزن الوجبات السريعة

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ يوم

مانشستر يونايتد يتحرك لضم بديل بوجبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة إلى موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاجئ لاعبيه بهذا القرار قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية تكشف طريقة القضاء على الشهية المفتوحة (فيديو)

خبيرة تغذية تكشف طريقة علاج "الشخير"

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تزيد من قوة جهاز المناعة

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تُضعف الجهاز المناعي (فيديو)

خبير: ثبات الوزن يحدث لـ90% من الحالات حال اتباع مكمل غذائي

خبيرة تغذية: الشباب أكثر فئة معرضة لزيادة الوزن (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

متحدث النيابة يكشف تفاصيل العثور على 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في القمامة

07:38 م

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

10:02 م

عاجل - الأهلي يتعاقد رسميًا مع نجم الزمالك

09:46 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

03:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements