خبيرة تغذية: السمنة قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب لدى السيدات (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يستطيع أن يخفض وزنه بمقدار 7 كيلو على الأقل شهريًا، عند اتباع نظام غذائي معين، مع تناول بعض المكملات الغذائية.



مرض السمنة

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي، وأمنية مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك مبادرة جديدة أطلقت تحمل اسم "السمنة ناقوس خطر تدق في عالمنا"، مشيرة إلى أن إهمال زيادة الوزن يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، ولذلك على مريض السمنة أن يتخلص من هذه المرض.



زيادة الوزن

وأشارت إلى أن زيادة الوزن قد تعوق حصول الشخص على عمل مميز، لأن بعض الوظائف تتطلب حسن المظهر، والسمنة تتعارض مع حسن المظهر، مضيفة أن السمنة قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب لدى السيدات بسبب الإصابة بتكيس المبايض.



