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الهند تسجل 19740 إصابة جديدة بكورونا و248 وفاة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:34 م
الهند
الهند
كشفت الهند، اليوم السبت، الموافق الـ9 من أكتوبر 2021، عن تسجيل 19740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و248 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

حصيلة كورونا في الهند

وارتفع عدد حالات الإصابات النشطة في الهند إلى 236 ألفا و643 حالة، في أقل حصيلة خلال 206 أيام، بينما وصلت حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 450 ألفا و375 حالة وفاة .

إصابات كورونا في الهند

وسجلت الهند في الـ24 ساعة الماضية، 23 ألفا و37 حالة تعافي من كورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 33 مليونا و248 ألفا و291 شخصا، بحسب المصادر الرسمية الهندية.

الهند مطلوبة 

وتصدرت الهند اليوم السبت تريند ومؤشرات محرك البحث الأشهر جوجل، تزامنا مع اشعال الأحداث في إقليم كشمير المتنازع عليه مع دولة باكستان.

الهند وكورونا

وتعد الهند واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث ارتفعت حالات الإصابات والوفيات هناك، وانتشرت حالة من الفوضى بها نتيجة لعدم وجود مستشفيات تستوعب هذا الكم من الحالات.

ضعف المنظومة الصحية في الهند

وعانت الهند من ضعف المنظومة الصحية على أراضيها وهو ما بدا جليا في الآونة الأخيرة مع تفاقم أزمة كورونا، حيث ارتفعت حالات الوفاة والإصابات بكل كبير.

آثار كورونا على الهند

وانتشرت العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح المآسي التي يعيشها الشعب الهندي، حيث بدا المصابون في الشوارع بقر ذةيهم "الثكلى" حيث لا يجدون أماكنا للعلاج.


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