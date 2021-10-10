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محامي الممرض في واقعة "السجود للكلب": المتهمون هيلبسوا البدلة الزرقاء (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:34 ص
واقعة السجود للكلب
واقعة السجود للكلب
هدى عبدالرازق
كشف وليد السروجي، محامي الممرض ضحية واقعة "السجود للكلب"، تفاصيل الحكم الصادر في القضية، قائلا إن هناك 5 تهم موجهة للمتهمين، والمحكمة أدانت المتهمين في قضايا التنمر، وحيازة سلاح أبيض، واحتجاز الممرض في العيادة، وتم تبرئة المتهمين في تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية والنشر.

وقال "السروجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الدولة هي من ستحصل على الغرامة المقدرة بـ 100 ألف جنيه، كونها عقوبة تكملية، وتم توجيه المتهمين إلى إدارة تنفيذ الأحكام، معلقا: "النهاردة هيلبسوا البدلة الزرقاء".

وأشار إلى أن موكله لم يكتب طلب الإجازة بإرادته، مضيفا: "المستشفى ليست متقبلة عم عادل، وبيعاملوه كأنه أخطأ أنه منطش صح أمام الدكتور، والمفروض يقول أن هو المخطىء"، وهناك أطباء آخرين عرضوا على الممرض العمل معهم في عياداتهم الخاصة، مضيفًا: "في ناس واقفة أمام أكل عيش عم عادل"، ليرد الإعلامي عمرو أديب، قائلا مندهشا: "المستشفى قالت كده المفروض دول أطباء محترمين، ده خبرة كبيرة".

وأضاف: "أحد الوسطاء لحل الموضوع قاله يا عادل انت مكبر الموضوع ليه".

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