بالصور.. تصميم كيا سبورتاج 2023 الجديدة ومواصفاتها

أزاحت شركة كيا الكورية المتخصصة في صناعة السيارات، الستار عن سيارتها الجديدة كيا سبورتاج 2023 الجيدة، والتي نالت إعجاب الجمهور المحب للعلامة.









كيا سبورتاج 2023





وتميزت كيا سبورتاج 2023 بتصميم حاد وداخلية فاخرة، تعطي جاذبية خاصة ومتعة في القيادة، كما أن بها العديد من المواصفات والمزايا التي من المتوقع أن تكون منافسا قويا للعديد من السيارات في فئتها.









واجهة كيا سبورتاج 2023





وتتمتع كيا سبورتاج 2023 بمقدمة مميزة مستعينة بمصابح LED حادة وشبك واسع، مع لمسة فاخرة من الكروم، كما توجد مصابيح متصلة مميزة ونحليلة، في الواجهة الخلفية.





مزايا كيا سبورتاج 2023





وتحتوي كيا سبورتاج 2023 الجديدة عدة مزايا حيث تحمل الدواخل كونسول فاخر وشاشة منحنية قياس 12 إنش، ولوحة عدادات رقمية بنفس القياس.









كونسول كيا سبورتاج 2023





ويتضمن كونسول كيا سبورتاج 2023 قرص دوار للتحكم بوضعيات ناقل الحركة ومجموعة أزار لوضعيات القيادة وإعدادات السيارة. وحصلت على مجموعة أزار تقليدية للتحكم بنظام التكييف.





محركات كيا سبورتاج 2023





ومن المتوقع أن توفر كيا سبورتاج 2023 بمحركات بنزين تبدأ من 1.6 لتر ينتج 177 حصان، وبها محرك ديزل 2.0 لتر ينتج 183 حصان.









ناقل كيا سبورتاج 2023 الحركي





وتتوفر كيا سبورتاج 2023 بناقل حركة من 7 سرعات مع الخيار الأول، وناقل حركة من 8 سرعات مع الخيار الثاني. وفي وقت لاحق ستوفر السيارة محركات هجينة لم تعلن تفاصيلها بعد.





أنظمة كيا سبورتاج 2023





وتوجد في كيا سبورتاج 2023 العديد من الأنظمة المتعلقة بالسلامة بها حزمة مساعدة السائق ونظام منع الاصدام الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت السرعة المتكيف للطرق السريعة، وتوفر أيضاً نظام مساعد الركن عن بعد.







