مي سليم تهنيء أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده





هنأت الفنانة مي سليم، النجم أمير كرارة، بعيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر وذلك عبر حسابها على " إنستجرام".

ونشرت مي سليم، صورة لها برفقة النجم أمير كرارة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".يقدم الفنان أمير كرارة، برنامج "سهرانين" في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.وعلى الجانب الآخر،شارك النجم أمير كرارة في رمضان الماضي بمسلسل" نسل الأغراب " تأليف وإخراج محمد سامي بطولة احمد السقا،امير كرارة،مي عمر،ادوارد،محمد مهران،عماد زياده،محمد جمعة