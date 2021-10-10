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قتلى بتحطم طائرة روسية في منطقة تتارستان

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:04 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بمقتل 23 مظليا في تحطم طائرة روسية في منطقة تتارستان.

 

ووفقًا لوكالوإنترفاكس" عن مصدر، لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم في الحادث، فيما يبقى مصير ثلاثة آخرين مجهولا.

 

وقال مصدر في خدمة الطوارئ، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، كما أن "هناك قتلى ويجري تحديد عددهم" مع استمرار عملية الإنقاذ.

 

وبحسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

 

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قتلى روسيا تحطم طائرة

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