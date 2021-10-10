رفض الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاولات حسين لبيب رئيس النادي، لتعيين مدرب من أبناء النادي يملك خبرات كبيرة ليكون بديلا لـ أسامة نبيه، والذى رحل مؤخرًا.





كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون تمسك بمدرب شاب من قطاع الناشئين فى الزمالك، وسيتم دراسة الأسماء المرشحة لاختيار الأنسب منها.





وتابع المصدر، أن كارتيرون يخشى من وجود أسماء كبيرة داخل الجهاز الفني، خوفًا من تكرار سيناريو أسامة نبيه الذى كان يطمح لخلافته فى تدريب الفريق.