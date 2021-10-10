عاجل.. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القرار رقم 5633 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وأكد القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن تفويض الاختصاصات وعلى قانون تنظيم الجامعات وعلى قانون الموازنة العامة وقوانين أخرى قرر:





المادة الأولى





المادة الأولى تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ وله الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 163 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.





المادة الثاية





كما نصت المادة الثانية على أهداف الصندوق حيث يتولى الصندوق الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وتحدد الدراسة الاكتوارية التي يعدها المختصون المزايا التي تمنح للعضو والمقصود بالأسرة التي تتمتع بالمزايا المقررة للمخاطبين بأحكام هذه اللائحة.







