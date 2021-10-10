التحقيق في حادث مروع بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان

التحقيقات





وتم نقلهم إلى مستشفى حلوان لتلقي العلاج، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية التحقيق فى واقعة تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل بالطريق الدائري الأوسطي بين الجبلين اتجاه حلوان.وكشفت التحقيقات عن أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 أخرون، كما أمرت بالتحفظ على سائقى السيارات الملاكى والنقل لمباشرة التحقيق معهم.تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفى ومصابين بالطريق الأوسطي بين الجبلين اتجاه حلوان، وعلى الفور هرعت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل،.