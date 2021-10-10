بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ "السيسي" ورئيس جنوب السودان

يقدم موقع "الفجر الإلكتروني" بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب السودن سلفا كير.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير.



ويزور سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الأحد، مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، في إطار العلاقات القوية التي تربط كلا البلدين الشقيقين.

