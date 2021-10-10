نجم يوفنتوس مطلوب في توتنهام

وأكدت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن توتنهام الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع موراتا من أجل تدعيم خط هجومه.

وأكدت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن توتنهام الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع موراتا من أجل تدعيم خط هجومه.



