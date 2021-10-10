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نجم يوفنتوس مطلوب في توتنهام
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:07 م
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإسباني ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي مُرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي.
وأكدت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن توتنهام الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع موراتا من أجل تدعيم خط هجومه.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن توتنهام يخطط للتعاقد مع موراتا ليكون بديلًا لهدافه هاري كين الذي من المحتمل أن سرحل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.
ولفتت الشبكة الإيطالية أن موراتا خاض تجربة قصيرة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي في صفوف تشيلسي.