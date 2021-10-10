10 نصائح للحماية من الاحتيال الإلكتروني





أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عن تقديم نصائح للمواطنين لتفادي التعرض للاحتيال الإلكتروني.

وقال المركز في تغريدة له: "تدرون أن أسهل طريقة للمخترقين للوصول للضحية أنهم يحتالون ويتصيّدون؟".

وتحت عنوان "كيف تحمي نفسك من التصيد والاحتيال الإلكتروني؟" قدم المركز نصائح كالآتي:-

تحقق دائمًا من المرسل، خاصة عند فتح رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط أو مرفقات.

تجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من مصادر غير موثوقة.

بلغ عن جميع الرسائل المشبوهة.

تأكد قبل الرد على أي رسائل أو مكالمات تطلب منك معلومات شخصية و سرية.

مرر المؤشر فوق الرابط لمعرفة الموقع والتحقق من صحته قبل الضغط عليه.

لا تشارك في العروض الترويجية باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بجهة عملك.



ابحث عن الأخطاء النحوية أو الإملائية في رسائل البريد الإلكتروني فقد تكون مؤشرًا لرسالة مزيفة.

قم بزيارة مواقع الويب الآمنة، وابحث عن علامة القفل بجوار رابط الموقع.

احم نفسك عند تلقيك لرسائل من بنوك أو جهات حكومية تطلب منك معلوماتك أو تحديث بياناتك عن طريق الرجوع للجهة والوصول للرابط الصحيح يدويًّا.

ثبت جميع تحديثات البرامج والأنظمة بجهازك وتأكد من مصادرها.