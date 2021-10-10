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الزمالك يحصن لاعبه رزاق سيسيه خوفا من رحيله

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 08:36 م
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه ، استعدت الفرق المصرية إلى المواعيد المقبلة بالتعاقد مع نجوم جدد، إلا أن الزمالك منع من القيد لفترتين، ما هدد صفقاته الجديدة، لتبرز أهمية عودة المعارين.

رزاق سيسيه

وعاد المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك، عقب انتهاء فترة إعارته لنادي الاتحاد السكندري، بعدما وصل القاهرة يوم أمس السبت، لإنهاء الأمور المتعلقة بالقيد.

رزاق سيسيه يوقع الكشف الطبي

ووقع رزاق سيسيه الكشف الطبي من جانب الجهاز الطبي للزمالك برئاسة محمد أسامة، وشارك في التدريب المسائي للفريق، الذي عانى بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف القيد.

انضمام رزاق سيسيه

وانضم رزاق سيسيه العائد من الاتحاد السكندري إلى قائمة الزمالك بشكل مستقر حيث لا توجد نية لدى الجهاز الفني للاستغناء عن خدمات اللاعب نظرا للظروف التي يمر بها الفريق.

طعن الزمالك و رزاق سيسيه

ورفضت المحكمة الرياضية الطعن المقدم من الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق لفترتين، بسبب أزمة حسام أشرف مع الأكاديمية الكاميرونية، ليقرر عودة رزاق سيسيه وبقية المعارين مثل مصطفى فتحي.

تجديد رزاق سيسيه

وتواصل إدارة الزمالك سعيها للتفاوض مع رزاق سيسيه من أجل تجديد اللاعب تعاقده مع الفريق، وذلك حيث أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يعطيه أحقية التوقيع لأى ناد أخر.

تحصين رزاق سيسيه

ويأمل الزمالك فى تجديد تعاقده مع رزاق سيسيه لتحصين اللاعب من الرحيل المجانى فى حالة توقيعه لأى فريق أخر فى يناير المقبل، بعدما نجح في الاختبار الطبي.

جلسة باتريس كارتيرون مع رزاق سيسيه

وعقد رزاق سيسيه جلسة مع باتريس كارتيرون يوم أمس السبت، خلال تدريبات الفريق اطمأن خلالها على اللاعب، بعدما خاض تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى.

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