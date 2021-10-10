بعد ظهوره على كرسي متحرك .. خالد الصاوي: "عندي التهاب في عصب رجلي"

حرص النجم خالد الصاوي على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، عقب نشره صورة له خلال الساعات القليلة الماضية وهو جالس على كرسي متحرك دون أن يكشف أسباب مرضه مما أصاب محبيه بحالة من الحزن والذعر على حالته الصحية.



وكتب خالد الصاوي، منذ قليل ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:."بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي اصلح ما فكسته بلا قصد/مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع/ وفي قمة التاثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تريطنا اميز واروش واعمق صلة: ناس بتبعتلي وببعتلها احلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر والحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تااااااني؟:)".





وتابع خالد الصاوي :."باختصار:عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر خلال 3 ايام يعود الشقي بقي بامرالله لما قعدت عالكرسي لان المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو كرة".





واختتم خالد الصاوي حديثه قائلاً :."لما شفت الصورة حسيت بشي بس استعجلت او افتكست او المسكنات لعبت الدنيءة -فقلقتكم بلا داعي سوري جدااهم شيء ان اللي بيننا كل مرة يثبت اصالته احبكم اكثر مما تتسع العبارة".





ويشار إلى أن خالد الصاوي أصيب بإلتهاب حاد في قدمه اليمين خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد "القاهرة مكة".