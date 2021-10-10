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أديب عن أول يوم بالدراسة: "كنا في ملحمة.. وليلة مبروكة"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 10:13 م
أديب
أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض مندهش من حجم الزحام أمام المدارس، معقبا: "البلد النهاردة كانت في ملحمة اسمها أول يوم مدارس، 30 مليون طالب ومعاهم 10 مليون أولياء أمور".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نصف تعداد مصر كان في الشارع اليوم من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة، معتبرا أن حالة الدهشة من الزحام اليوم غير مبررة، مضيفا: "إحنا عارفين الوضع ايه.. وبصوا للجانب الإيجابي".

وأضاف، "شوف العيال دي عايزة كام رغيف فينو، وشربوا كام كوب لبن.. كل ده كان متوفر، قدروا الحجم"، واصفا انتظار أولياء الأمور ابائئهم امام المدارس بـ "العادة الغريبة"، قائلا: "إيه الوفد اللي رايح مع الطالب ده، ليه كده".

وتابع، "إحنا حجمنا ضخم، والتعليم عندنا مجاني، الناس دي لو دبت الأرض مرة واحدة تعمل زلزال، ليلة أول يوم مدرسة بتكون ليلة مبروكة"، لافتا إلى أننا بحاجة إلى مدارس وفصول زيادة، حيث أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا.

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