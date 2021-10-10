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ليست مصابة بالبهاق.. سهير رمزي توضح حقيقة الصوره المتداولة لها

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:47 م
سهير رمزي
سهير رمزي
الفجر الفني
كشفت الفنانة سهير رمزي حقيقة إصابتها بمرض البهاق بعد انتشار صوةه لها متداولة تظهر عليها أعراض المرض.


وتحدثت الفنانة سهير رمزي في تصريحات صحفية مشيرة أنها وضعت كريمات غير صالحة لبشرتها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي مما ظهر على جلدها هذه الآثار مؤكدة أنها ليست مصابه بالبهاق".



وفي سياق آخر،ظهرت الفنانة سهير رمزي مؤخرًا ضيفة في برنامج " السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني لتتحدث عن مشوارها الفني وزيجاتها السابقة وكواليس معيشتها معهم

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