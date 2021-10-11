تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وسيتم نقل مواجهة مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة بشكل حصري بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2021.





ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:





تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.