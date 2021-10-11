Advertisements

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:50 ص
مصر
مصر
محمد الدمتناوي
يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب ليبيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيتم نقل مواجهة مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة بشكل حصري بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2021.

ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11861.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الكلمات المفتاحية

مصر وليبيا اليوم مصر ضد ليبيا مصر ليبيا تصفيات كأس العالم

أخبار تهمك

طلب الخطيب يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أويارازبال يشعل "سان سيرو" بهدف رائع أمام الديوك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينهي أزمة نجمه

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن حادث سقوط ميكروباص من كوبري الساحل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم مصير صفقة هالاند

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف زكي يتواصل مع أسرة شادي خلف

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موقف محمود طاهر من انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العلم 2022

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قبل مواجهة ليبيا المنتظرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

08:56 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

06:36 م

الكشف عن حقيقه أزمة الحضري ومحمد الشناوي

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements