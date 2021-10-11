تعليق ناري من الباز لأولياء الأمور بشأن الازدحام أمام المدارس (فيديو)

وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة نارية إلى أولياء الأمور بعد انتشار بعض الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الإخبارية بشأن حالات الازدحام التي شهدتها بعض المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور: "الزموا بيوتكم، وإذا أردتم توصيل أبنائكم وصلوهم لأقرب مكان من المدرسة وسبوهم".



وأضاف "مش معقول كل أولياء الأمور تريد الدخول مع أبنائها إلى المدرسة علشان يقعدوهم في الديسك الأول، وبعدين مش معقول الطفل ذاهب إلى المدرسة ومعاه أبوه وأمه وعماته وأخواته، ابنك مش طالع عمره علشان كل دول رايحين يودعوه ده هيروح المدرسة وشوية ويرجع عالطول".