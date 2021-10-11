Advertisements

تعليق ناري من الباز لأولياء الأمور بشأن الازدحام أمام المدارس (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:21 ص
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة نارية إلى أولياء الأمور بعد انتشار بعض الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالمواقع الإخبارية بشأن حالات الازدحام التي شهدتها بعض المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور: "الزموا بيوتكم، وإذا أردتم توصيل أبنائكم وصلوهم لأقرب مكان من المدرسة وسبوهم".

وأضاف "مش معقول كل أولياء الأمور تريد الدخول مع أبنائها إلى المدرسة علشان يقعدوهم في الديسك الأول، وبعدين مش معقول الطفل ذاهب إلى المدرسة ومعاه أبوه وأمه وعماته وأخواته، ابنك مش طالع عمره علشان كل دول رايحين يودعوه ده هيروح المدرسة وشوية ويرجع عالطول".

الكلمات المفتاحية

مصر محمد الباز المدراس العام الدراسي

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كيروش يحدد مهاجم مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ أقل من ساعة

حريق بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة بلبنان

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 18 ساعة

3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأخطبوط يحسم موقفه من البقاء في صفوف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 15 ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ضياء السيد يكشف معالم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"ابنك مالوش ورق".. مدرسة خاصة تخدع أولياء الأمور وتهدد مستقبل مئات الطلاب

مبنى جديد في فناء مدرسة بالمعادي يثير غضب أولياء الأمور

سبوبة "السبلايز" تلتهم جيوب أولياء الأمور.. وأصحاب المدارس: لو مش عاجبك شوف غيرنا

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

أحمد موسى لأولياء الأمور: "سيبوا أولادكم يروحوا الامتحانات وحدهم عشان مصلحتهم"

الباز لأولياء الأمور: "الزموا بيوتكم.. ابنك مش طالع عمرة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements