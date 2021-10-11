عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

ساعات تفصلنا عن مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر وليبيا، على قناة أون تايم سبورتس.

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.