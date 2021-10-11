ضياء السيد يكشف معالم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

كشف ضياء السيد المدرب العام لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن جميع لاعبي المنتخب المصري جاهزون لمباراة اليوم، ولديهم إصرار كبير على العودة لمصر بنقاط المباراة الثلاث من أجل وضع قدم في التصفيات النهائية والانفراد بصدارة المجموعة.

وكان منتخب مصر قد تفوق على ضيفه الليبي بهدف دون رد، بتسديدة صاروخية بأقدام عمر مرموش، المحترف في صفوف نادي شتوتجارت الألماني.

وذلك ليتربع الفراعنة على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي المنتخب الليبي في الوصافة

وأضاف السيد في تصريحات:" فإن قائمة المصابين بها للاعبين في أفضل حالاتهم البدنية والذهنية ولديهم إصرار كبير في تحقيق الفوز".

وتابع مدرب المنتخب أن تشكيل المنتخب لن يشهد تغيرات كثيرة خصوصا في ظل رغبة المدير الفنى في الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، والوصول لقمة التجانس والانسجام بين جميع جولة الماضية أمام الفراعنة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



