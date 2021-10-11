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3 تعديلات على تشكيل مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:43 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
علي خلاف
استقر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على إجراء تعديلات بتشكيلة الفراعنة أمام ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تعديلات تشكيل مصر أمام ليبيا

و من المنتظر أن يحل المنتخب المصري ضيفا مساء اليوم الاثنين على ليبيا، بملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

و تقام مواجهة منتخب مصر ضد ليبيا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

من جانبه استقر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب هم طارق حامد ومحمد النني وعمرو السولية أمام ليبيا.

و حدد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح، ومنح أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر فرصة في الشوط الثاني أمام ليبيا.

من الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم قد حقق فوزا هاما على ليبيا بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

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