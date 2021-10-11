Advertisements

ياسمين فؤاد: اهتمام الرئيس بالملف البيئي له زخم سياسي عالمي لدعم مصر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 12:29 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
مارينا بشارة
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسىى بالملف البيئي، أحدث زخما سياسيا عالميا لدعم مصر.

وأوضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، الخاص بتسليم دولة الصين رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الـ15، حيث إن مصر استضافت الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2018، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية حدث زخم سياسي عالمي لدعم مصر وتم إنشاء مجموعة المفوضين الأفارقة وتم وضع خطة عمل للاستفادة من النظم الإيكولوجية، والتى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
مصر لاعب محوري فى الاتفاقيات الدولية
وشددت الوزيرة على أن مصر كان لها دور كلاعب محوري فى الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن الصين لديها رؤية كبيرة فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وننتظر منها الكثير فى تنفيذ التوصيات للمؤتمر السابق سياسات في هذا الصدد من خلال استضافتها اليوم (الاثنين) للاجتماع الـ 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة وزارة البيئة السيسي الرئيس البيئة

أخبار تهمك

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 18 ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيا وسط مفاجأت نارية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 16 ساعة

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 4 ساعات

لقاء الحسم.. موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة تواجه برشلونة في تجديد عقد بيدري

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كيروش يجهز مفاجأة قوية للمنتخب الليبي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

12:02 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

12:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements