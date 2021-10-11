ياسمين فؤاد: اهتمام الرئيس بالملف البيئي له زخم سياسي عالمي لدعم مصر

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسىى بالملف البيئي، أحدث زخما سياسيا عالميا لدعم مصر.



وأوضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، الخاص بتسليم دولة الصين رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الـ15، حيث إن مصر استضافت الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2018، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية حدث زخم سياسي عالمي لدعم مصر وتم إنشاء مجموعة المفوضين الأفارقة وتم وضع خطة عمل للاستفادة من النظم الإيكولوجية، والتى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

مصر لاعب محوري فى الاتفاقيات الدولية

وشددت الوزيرة على أن مصر كان لها دور كلاعب محوري فى الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن الصين لديها رؤية كبيرة فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وننتظر منها الكثير فى تنفيذ التوصيات للمؤتمر السابق سياسات في هذا الصدد من خلال استضافتها اليوم (الاثنين) للاجتماع الـ 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.