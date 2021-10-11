المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج تكرم طالبة لأمانتها



وقالت المدرسة المصرية اليابانية فى بيان صحفي لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك:« تم اليوم تكريم التلميذة إخلاص صموئيل نجيب بالصف الأول الابتدائي نظرا لأمانتها وتسليمها لانسيال ذهبي للدكتور سيد طنطاوي مدير المدرسة».



وأضاف البيان: «تم الاحتفال بها بين زملائها ووالديها لإعلاء صفة الأمانة بين التلاميذ».



قامت المدرسة المصرية اليابانية بطهطا، في سوهاج، بتكريم طالبة بالصف الأول الابتدائي، وذلك لأمانتها في إعادة "أنسيال ذهب" عثرت عليه في المدرسة.