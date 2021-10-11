مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

فجر مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، حول مفاوضات التجديد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.









وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن مويرا زوجة المدير الفني، عقدت أكثر من جلسة منذ وصولها إلى القاهرة، للتناقش حول تجديد عقده.









وأوضح المصدر، أن زوجة المدير الفني أكدت خلال جلستها مع مسؤولي النادي، على أن موسيماني يمتلك عرض كبير من أحد الأندية الخارجية.









وتابع: "زوجة المدير الفني، اشترطت زيادة راتب المدير الفني في عقده الجديد من أجل تجديد عقوده، على أن يحصل على عقد لمدة موسمين".









وأضاف: "موسيماني لديه موسم في عقده الحالي وهناك شرط جزائي لمدة 4 أشهر حال فسخ العقد، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن".









واختتم: "النادي الأهلي رفض الشروط التي وضعتها زوجة المدير الفني، وقرر تعليق المفاوضات بالوقت الحالي، على أن يتم عقد جلسة أخرى عقب الانتهاء من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا".



