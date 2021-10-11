Advertisements

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:01 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
فجر مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، حول مفاوضات التجديد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن مويرا زوجة المدير الفني، عقدت أكثر من جلسة منذ وصولها إلى القاهرة، للتناقش حول تجديد عقده.


وأوضح المصدر، أن زوجة المدير الفني أكدت خلال جلستها مع مسؤولي النادي، على أن موسيماني يمتلك عرض كبير من أحد الأندية الخارجية.


وتابع: "زوجة المدير الفني، اشترطت زيادة راتب المدير الفني في عقده الجديد من أجل تجديد عقوده، على أن يحصل على عقد لمدة موسمين".


وأضاف: "موسيماني لديه موسم في عقده الحالي وهناك شرط جزائي لمدة 4 أشهر حال فسخ العقد، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن".


واختتم: "النادي الأهلي رفض الشروط التي وضعتها زوجة المدير الفني، وقرر تعليق المفاوضات بالوقت الحالي، على أن يتم عقد جلسة أخرى عقب الانتهاء من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا".

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا مفاوضات الأهلي مع موسيماني لفترة المقبلة الأهلي مع موسيماني

أخبار تهمك

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ نصف ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم

منذ 39 دقيقة

شرط موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة وجود عجز في أدوية كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيا وسط مفاجأت نارية

منذ ساعتين

محامي نجم الزمالك يفجر قنبلة مدوية عن رحيله للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. وكيلة موسيماني: تلقينا عروض من أندية شمال إفريقيا قبل التجديد لصن داونز

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

6 تذاكر سفر وزيادة راتبه.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل عرض الأهلي للتجديد مع موسيماني

الأهلي ينهي صفقة من العيار الثقيل.. تفاصيل مدوية

أزمة داخل جدران النادي الأهلي بسبب نجم الفريق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

12:02 م

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements