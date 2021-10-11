ماذا قال محمد شيرين لمتهم أنكر علاقته بـ التظاهرات في "كتائب حلوان"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".



والتمس دفاع المتهم حازم محمود الذي تم ضبطه وإحضاره في جلسة اليوم، إخلاء سبيله.



وتحدث المتهم ماهر حربي الذي قدمته النيابة العامة في جلسة اليوم عقب ضبطه وإحضاره، قائلا: أنا معرفش حاجة عن التظاهرات وعمري ما مشيت فيها.



ورد المستشار محمد شيرين فهمي، أين الدفاع الحاضر مع المتهم ماهر، فأجاب دفاعه بالحضور، وقال رئيس المحكمة "المتهم ينفي علاقته بأي تظاهرات، فهل نستعرض أمامه مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وسط التظاهرات".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.