Advertisements
"اسباير كابيتال " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بجلسة اليوم الإثنين
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:56 م
نيفين سمير
تصدرسهم اسباير كابيتال القابضة الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 98.12 % ليغلق عند 0.422 جنية، يلية اوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 10.61%، ليغلق عند 0.27 جنيه، ثم بالمركز الثالث المنصورة للدواجن بنسبة 10.11% ليغلق عند 15.81 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مصرف أبوظبي الاسلامي بارتفاع 7.33% ليغلق عند 19 جنيه15.81 وأخيرًا سهم شركة مصر للأمنيوم بارتفاع 7.24% ليغلق عند 25.49 جنيه.
وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 704.496 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2288 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4185 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة.