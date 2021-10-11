"اسباير كابيتال " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بجلسة اليوم الإثنين

تصدرسهم اسباير كابيتال القابضة الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 98.12 % ليغلق عند 0.422 جنية، يلية اوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 10.61%، ليغلق عند 0.27 جنيه، ثم بالمركز الثالث المنصورة للدواجن بنسبة 10.11% ليغلق عند 15.81 جنيه.





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مصرف أبوظبي الاسلامي بارتفاع 7.33% ليغلق عند 19 جنيه15.81 وأخيرًا سهم شركة مصر للأمنيوم بارتفاع 7.24% ليغلق عند 25.49 جنيه.



