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بدء عملية ترميم رؤوس الكباش المكتشفة في الأقصر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:20 م
رؤوس الكباش المكتشفة في الأقصر
رؤوس الكباش المكتشفة في الأقصر
حسام زيدان
بدأ فريق عمل مصري من مرممي المجلس الأعلى للآثار، بعملية ترميم رؤوس الكباش التي تم الكشف عنها مؤخرًا عن طريق البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري جنوب معابد الكرنك ببوابة بطليموس الثالث "يورجيتوس"

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة كانت قد نجحت في الكشف عن ثلاثة رؤوس كباش وأنه فور الانتهاء من أعمال الترميم سيتم تركيبها على أجسام التماثيل الموجودة بطول الطريق، مضيفا أنه من المقرر استكمال أعمال الحفائر بالطريق في محاولة للكشف عن المزيد.

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وزارة السياحة والاثار الكباش المكتشفة في الأقصر الأقصر اخبار مصر

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