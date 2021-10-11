بهذه الطريقة.. حماقي يروج لحفلته بجامعة الإسكندرية

نشر الفنان محمد حماقي صورة البوستر الرسمي لحفلته بجامعة الاسكندرية ترويجًا بذلك للحفل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "حماقي" على الصورة قائلًا:"طلاب جامعة الاسكندرية، ضع علامة على التقويمات الخاصة بك يوم 30 أكتوبر ".



وفي سياق آخر، يضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغان، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وجاء أبرزها: "زيها مين" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، "لو هتسيب" كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "تك" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، "طالع موضة" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.