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عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:25 م
الشناوي
الشناوي
الفجر الرياضي
تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيا.

عاجل.. إصابة الشناوي وخروجه من مباراة ليبيا ومشاركة أبوجبل
وفي الدقيقة ٢٥ من عمر الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وليبيا اشتكى محمد الشناوي من الإصابة ليسقط على أرضية الملعب ويتدخل الجهاز الطبي للفراعنة الذي طالب بخروج الحارس.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الدفع بمحمد أبو جبل بديلًا له.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره ليبيا حاليًا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر محمد الشناوي ليبيا

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