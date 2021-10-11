موجز البرلمان| رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

رئيس البرلمان: العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة خاصة



رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي



نائب بالشيوخ: الصيادلة خط الدفاع الأول ضد كورونا



نعرض أهم ما جاء من أنباء في نشرة " موجز البرلمان"،استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مكتبه ظهر اليوم الاثنين بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.. لمتابعة القراءةاستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج، وناقش الطرفان سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.. لمتابعة القراءةأعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتهاء أزمة تكليف كلية الصيدلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة تكليف باقي دفعة 2019.. لمتابعة القراءة