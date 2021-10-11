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موجز البرلمان| رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 10:36 م
موجز البرلمان
موجز البرلمان
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

نعرض أهم ما جاء من أنباء في نشرة " موجز البرلمان"، في التالي:

رئيس البرلمان: العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة خاصة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مكتبه ظهر اليوم الاثنين بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر.. لمتابعة القراءة اضغط هنــــــــــــــــــا.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج، وناقش الطرفان سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.. لمتابعة القراءة اضغط هنــــــــــــــا

نائب بالشيوخ: الصيادلة خط الدفاع الأول ضد كورونا

أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتهاء أزمة تكليف كلية الصيدلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة تكليف باقي دفعة 2019.. لمتابعة القراءة اضغط هنـــــــــــــــا.

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