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محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة بأغنيه جديدة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:17 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
آيه عبد العزيز
يشارك الفنان محمد رمضان،  بأغنية جديدة لتقديمها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 14 أكتوبر وتنتهي 22 من نفس الشهر.

ويحرص على حضور المهرجان عدد من النجوم أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

يذكر أن الإعلامية ناردين فرج ستتولي تقديم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 14 إلي 22 أكتوبر،كما يقدم حفل الختام الإعلامية جاسمين طه.

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