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موعد مباراة السعودية ضد الصين اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الصين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية منافسه الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني برصيد 9 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

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