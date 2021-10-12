التحفظ على نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية



قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وحجز سائق على ذمة التحقيقات أثناء ضبطه بالكمية لنقلها للبيع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط سائق تروسيكل بمنطقة أم زغيو دائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

ضبط السائق

وتم ضبط السائق والتروسيكل، بتفتيشه عُثر على 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي 550 كيلو، قبل بيعها في السوق السوداء، وتم تسليمها إلى مطحن الدخيلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.