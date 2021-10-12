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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محافظة الدقهلية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:50 ص
لحوم-أرشيفية
لحوم-أرشيفية
محمد كشك
رصدت بوابة الفجر، أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم الكندوز
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع درجاته يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 120-130 جنيها.

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