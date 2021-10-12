الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن موقف المارد الأحمر من ضم نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز خلال يناير المقبل.





وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الأهلي قد أوصى بعض المسئولين داخل القلعة الحمراء للتواصل مع ممثلي اللاعب خلال الفترة المقبلة.





ويسعى مسئولو المارد الأحمر لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة بعد فشل انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب أزمة القيد.





جدير بالذكر أن اللاعب كان قريب جداً من الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، لكن أزمة القيد هي السبب في إيقاف المفاوضات.



